Ramazan'da iftara özel farklı tarifler

Ramazan davetlerinizi unutulmaz kılacak birbirinden lezzetli tarifler, iftara az bir süre kala hızlıca hazırlanabilir. Çorbalar, ana yemekler, mezeler, tatlılar ve sahur tarifleri, tüm püf noktalarıyla birlikte sizleri bekliyor. Siz de sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet şöleni sunmak için bu tariflere göz atabilirsiniz!

İşte iftara özel menü:

Yıldız Şehriye ve Kremalı Tarhana Çorbası (4 kişilik) Hazırlama Süresi: 10 dakika Pişirme Süresi: 25 dakika

Malzemeler

5 yemek kaşığı tarhana

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı yıldız şehriye

1 yemek kaşığı krema

Sosu için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı

İlk olarak tarhanayı soğuk su ile karıştırıp bir kenarda 10-15 dakika bekletin.

Tarhana kabarırken tencerede tereyağı ve biber salçasını kavurun.

Karışıma tavuk suyunu da ekleyip, kaynamaya başlayınca şehriyeleri de içine bırakın.

Şehriyeler yumuşayınca tarhana karışımını tencereye alıp koyulaşıp kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.

Tarhana pişerken çeşidine göre suyunu arttırabilirsiniz. Tuzunu da bu aşamada tarhana çeşidine göre içine ekleyin.

Tarhana kıvam alınca kremayı ekleyin ve bir taşım kaynatıp ocaktan alın.

Servis etmeden önce ufak bir tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtıp içine kuru nane koyup sıcakken çorbaya dökün. Afiyet olsun.

(fotoğraf: Onedio)

Kıymalı Kapama (4 kişilik)

Hazırlama Süresi: 15 dakika Pişirme Süresi: 40 dakika

Malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 tutam tuz

2 adet yeşil siviri biber

1 adet havuç

3 diş sarımsak

400 gram dana kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tutam karabiber

1 tutam kekik

1 tutam kimyon

5 su bardağı tavuk suyu (sıcak)

2 su bardağı baldo pirinç

Yapılışı

İlk olarak pirinçleri kaynar suda bolca tuzla birlikte ıslayın ve kenarda bekletin. .

Geniş bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını ısınmaya bırakın. Soğanları çok ufak küpler halinde doğrayın ve sıcak yağın üzerine alın.

Soğanları bu aşamada az miktar tuzlayın. Soğanlar yumuşayınca kıymayı tencereye koyup rengi koyulaşıncaya kadar kavrulmaya bırakın. Ara ara mutlaka karıştırın.

Kıyma kavrulurken biberleri ufak küpler halinde doğrayın, havucu iri iri rendeleyin ve sarımsakları ufak ufak doğrayın.

Kıyma kavrulunca sebzeleri, salçayı, baharatları ve biraz daha tuz ekleyip kavurma işlemine 3-4 dakika daha devam edin. Bu işlemin ardından 1 su bardağı kadar tavuk suyu ekleyip ocağın altını kısın.

Karışım suyunu çekerken pirinçleri süzün soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkayın.

Pirinçleri kıymalı karışımın içine ekleyip 1-2 dakika birlikte kavurup karışımı orta boy fırın tepsisine aktarın.

Pirinçlerin üzerine gelecek kadar tavuk suyu da ekleyip yemeği önceden ısıtlmış 180 derecelik sıcak fırında suyunu çekene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırını kapatıp kapamayı 10 dakika fırın içinde demlendirip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

(fotoğraf: yemek.com)

Çikolatalı İrmik Tatlısı (6 kişilik)

Hazırlama Süresi: 10 dakika Pişirme Süresi: 35 dakika

Malzemeler

Beyaz katman için:

3 su bardağı süt

3/4 su bardağı irmik

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolatalı katman için:

2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı kakao

60 gram bitter çikolata

1/2 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı

İlk olarak tabanı ,için tencerede süt,şeker ve irmiği karıştırın.

Karışımı ocağa alıp karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Son olarak içine vanilin ve tereyağı ekleyip karıştırın.

Karışımı tabanını ıslattığınız orta boy bir tepsiye aktarıp oda sıcaklığında bırakın.

Çikolatalı karışım için süt, şeker, nişasta ve kakaoyu orta boy bir tencerede karıştırıp ocağa alın.

Sosu koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Pişen karışıma çikolata, vanilin ve tereyağı ekleyip karıştırın.

Sosu tepsideki irmikli karışımın üzerine döküp spatula ile düz bir formda yayın.

Tatlı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve 1-2 saat dinlendirip dilimleyerek servis edin. Arzu ederseniz Antep fısıtığı da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

(fotoğraf: YemekEv.com)