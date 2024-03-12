Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışı ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını yaptığımız Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezinin ülkemize, Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Uzun yıllar kendi haline terk edilen bu binayı dergi-müze, sergi salonu ve diğer birimleriyle kültür-sanat hayatımıza kazandıran Sebilürreşad ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür eserlerin ve buralarda yürütülecek faaliyetlerin Ankara’nın taşına, toprağına, havasına nüfuz eden Millî Mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılmasında çok önemli görevler yerine getireceğine inanıyorum.

Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün köklerine inmeyi gaye edinen her çabayı desteklemek boynumuzun borcudur. Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezini maziden atiye köprü kuran mütevazı ama önemli bir adım olarak görüyorum. Burada zihinlerini ve gönüllerini besleyerek kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri, geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır."