İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'ye yapılan yatırımlar ile ilgili X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Maltepe'nin kalbi çok güzel oldu. Cumhuriyet Altgeçidi'ni açmıştık, geçidin üstünde 20 bin metrekareyi yayalaştırdık, etkinlik alanları, kafe, İstanbul Kitapçıcı, sanat galerisi, modern kent mobilyaları ve yeşil tasarımla Maltepe Meydanı yakında açılıyor."
Maltepe'nin kalbi çok güzel oldu.
Cumhuriyet Altgeçidi'ni açmıştık, geçidin üstünde 20 bin metrekareyi yayalaştırdık, etkinlik alanları, kafe, İstanbul Kitapçıcı, sanat galerisi, modern kent mobilyaları ve yeşil tasarımla Maltepe Meydanı yakında açılıyor. pic.twitter.com/RDi7CePDbC
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 12, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.