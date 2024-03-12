- Gündem

"Maltepe'nin kalbi çok güzel oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maltepe'nin kalbi çok güzel oldu" dedi.

"Maltepe'nin kalbi çok güzel oldu" mask

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'ye yapılan yatırımlar ile ilgili X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Maltepe'nin kalbi çok güzel oldu. Cumhuriyet Altgeçidi'ni açmıştık, geçidin üstünde 20 bin metrekareyi yayalaştırdık, etkinlik alanları, kafe, İstanbul Kitapçıcı, sanat galerisi, modern kent mobilyaları ve yeşil tasarımla Maltepe Meydanı yakında açılıyor."

# İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekrem imamoğlu, Maltepe, ile, istanbul

12 Mar 2024 - 15:41 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL