İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'ye yapılan yatırımlar ile ilgili X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Maltepe'nin kalbi çok güzel oldu. Cumhuriyet Altgeçidi'ni açmıştık, geçidin üstünde 20 bin metrekareyi yayalaştırdık, etkinlik alanları, kafe, İstanbul Kitapçıcı, sanat galerisi, modern kent mobilyaları ve yeşil tasarımla Maltepe Meydanı yakında açılıyor."