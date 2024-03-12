Eşini defalarca bıçaklayıp, ağır yaraladı

Olay, 10 Mart günü saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Z.Ş., tartıştığı eşi H.Ş., tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye götürülürken, çevredekiler şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Polisin müdahale edip kurtardığı H.Ş., gözaltına alındı.
H.Ş., bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş. ifadesinde, Antalya'ya çalışmaya gittiğini, o sırada da eşinin evi terk ettiğini ve başkasıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi. Barışmak için eşini çağırdığını, oturup konuştuklarını ancak eşinin ikna olmadığını belirten H.Ş., mekandan çıktıktan sonra onu bıçakladığını ve pişman olduğunu ifade etti. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Z.Ş.,'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.