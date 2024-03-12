Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programı kapsamında ilk olarak Denizli Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Bakan Kacır, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Denizli Bilim Merkezi açılış törenine katıldı. Törene Bakan Kacır'ın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı. Bakan Kacır, kürsüye Denizli Bilim Merkezi'nde uzay ve havacılık atölyesi kıyafetleri giyen 10 yaşındaki Ayşe Meva Sadırlı ve Kemal Cabbar ile birlikte çıktı.

'EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞIMIZ GENÇLERİMİZ OLMUŞTUR'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda geride bırakılan 22 yıla, 100 yıllık projeler sığdırdıklarını belirtip, "Sağlıktan ulaşıma, turizmden teknolojiye her alanda büyük dönüşümlere imza atarak ülkemizi küresel bir aktör haline getirdik. Küresel rekabetin bilim, teknoloji ve katma değerli üretim üzerinden şekillendiği 21'inci yüzyılda teknoloji üreten, güçlü Türkiye'yi inşa ettik. Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma yolculuğunda en önemli yol arkadaşımız gençlerimiz olmuştur. Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma, Bayraktar TB3, Anka, Kaan, Hürjet, TCG Anadolu, Altay, Togg; Milli Teknoloji Hamlemizin gurur kaynağı olan bu ürünlerimizin arkasında güçlü bir irade var" dedi.

'BOYNUMUZUN BORCU OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türk gençliğinin, hiçbir engel tanımadığını, 'Yapamazsınız' diyenlere inat bu ülke için gece-gündüz çalışarak Türkiye'ye vurulmaya çalışılan asırlık zincirleri parçaladığını ifade eden Bakan Kacır, "Biliyoruz ki gençlerimize hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi oluşturdukça, 'Ben de yapabilirim' öz güvenini kazandırdıkça cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemiz, çok daha ileriye gidecek. Bu anlayışla gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların her alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleler gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında; İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde 4,5 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırladık. Gençlerimizin Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigil'lerin akamete uğramış serüvenlerini tamamlama kararlılığına şahit olduk. Alın ve akıl terini bu ülke için döken, yüreği vatanı için çarpan yarının bilim insanları, mühendisleri ve girişimcilerinin projelerini gururla izledik. Ne mutlu ki Milli Teknoloji Hamlesi’ni omuzlayan, bu ülkeyi daha ileriye taşıma derdinde olan azimli, birikimli, çalışkan TEKNOFEST kuşağı var. TEKNOFEST kuşağının sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz" açıklamalarında bulundu.

'TEKNOLOJİ GELİŞTİREN TÜRKİYE HEDEFİ'

Bakan Kacır, 81 şehirde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle gençlerin bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştığını dile getirip, "Robotik kodlamadan, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar birçok yenilikçi teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Merak eden, sorgulayan, araştıran, keşfeden, çözüm üreten bir gençliğin peşinde, tüm imkanlarımızı seferber etmekten asla geri durmuyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 şehrimizdeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimize öğrenci başvurularımız devam ediyor. 25 Mart'a kadar tüm illerimizdeki 4'üncü, 5'inci, 8'inci, 9'uncu sınıflar ile lise hazırlık sınıfında okuyan tüm öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz. Gençlerimizi teknoloji geliştiren Türkiye hedefimize ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

'DENEMEYE VE KEŞFETMEYE TEŞVİK EDİYORUZ'

Bilim fuarları, bilim şenlikleri ve bilim söyleşileri ile bilimi toplumla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Son 3 yılda 3 bin 800 bilim söyleşisiyle 400 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirerek, öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik. Gerçekleştirilen 5 bin 200'den fazla bilim fuarı ile 510 bin öğrencimiz ve 5,2 milyon ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Destek verdiğimiz 102 bilim şenliği ile 500 binin üzerinde vatandaşımızı bilimle buluştururken, onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı tanıdık. Öte yandan bilim merkezlerimiz vasıtasıyla, genç nesillerimizi bilimle buluşturuyor, onları denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyoruz. Toplumumuzda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına, yurdun dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİLİM YOLCULUĞUNDA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar büyük ölçekli 10 bilim merkezimizi bilim ve teknoloji ateşini yakmak için vatandaşlarımızın, gençlerimizin hizmetine sunduk. 5 ilimizde daha bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. Bilim merkezlerimizdeki eğitim atölyelerinde ise 865 binin üzerinde gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk. Bugün de 11'inci bilim merkezimizi Denizli'de hizmete sunuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Denizli Bilim Merkezi ile Denizlimizin ve Ege Bölgemizin bilim yolculuğunda yeni bir sayfa açıyoruz. 25 milyon lira bütçeyle desteklediğimiz, sergi ve atölye alanları ile toplam 4 bin 400 metrekare alana sahip bilim merkezimiz; gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken, geleceğin bilim insanlarını da keşfetmemizi sağlayacak." Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından Denizli Bilim Merkezi'nin açılışı yapıldı.