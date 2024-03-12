"Projenin yüzde 29,5'i tamamlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu-Çankırı il sınırı yolunun 7 kilometrelik bölümünün, inşaatı devam eden Kırık Barajı nedeniyle sular altında kalacak olması nedeniyle projelendirilen 20,4 kilometrelik Kastamonu Kırık Baraj Varyantı şantiyesinde inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, Kastamonu’da 25 ayrı kara yolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini ve bölgenin en önemli projelerinden birinin de Kırık Barajı Varyant Yolu olduğunu söyledi. Uraloğlu, Kastamonu’nun, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu ve Azdavay’daki Çatak Kanyonu ile alternatif turizm potansiyeli yüksek olan bir şehir olduğunu kaydetti. Orman sanayinden-madenciliğe, tekstilden-turizme, enerjiden-sağlığa her alanda Kastamonu’nun yer aldığını ifade eden Uraloğlu, Kastamonu’nun hayvancılık ve tarım sektörünü sanayiyle bir arada buluşturan örnek şehirlerden biri olduğunu, bu nedenle ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini belirtti.

'2 KÖPRÜ DAHA İNŞA ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak altyapı yatırımlarında tek bir hedefimiz var. O da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Bu kapsamda Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Kastamonu’nun ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye, 1 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 323 kilometreye çıkardık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. 154 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 3 bin 571 metre uzunluğunda 103 köprü vardı, bunu 9 bin 348 metre uzunluğunda 219 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 180 metre uzunluğunda 2 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, 31 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol olarak hizmet veren Kastamonu-Çankırı İl Sınırı Yolu’nun 7 kilometrelik bölümünün, inşa çalışmaları devam eden Kırık Barajı’nın suları altında kalacağını, bu nedenle güzergahı değiştirerek 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini söyledi. Uraloğlu, "Proje bedeli 8,2 milyar lira ve proje kapsamında 5 bin 330 metre uzunluğunda 1 adet çift tüp tünel, 279 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp tünel, 686 metre uzunluğunda 2 çift viyadük, 6 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet hemzemin kavşak bulunuyor. Proje genelinde şu anda yüzde 29,5 fiziksel gerçekleşme kaydettik" diye konuştu. Küre Uzunöz Tüneli’nin inşasının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, tünelin inşasında ise yüzde 15,5 fiziksel ilerleme kaydettiklerini belirtti.

'PROJELERİ BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında 60 binin üstünde yolcunun Kastamonu Havalimanı ile yolculuk yaptığını, bu sayede Kastamonu ve civarındaki turistik bölgeler ile Ilgaz Kayak Tesisleri'ne ulaşım kolaylığı sunarak turizm sektörüne katkı sağladıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Kastamonu’nun önünü açacak ulaşım projelerini hayata geçirdiklerini anlatarak, "Bizim medeniyetler kenti Kastamonu için daha yapacak çok işimiz, Kastamonu için harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Kısa bir aradan sonra Kastamonu Belediyesi önceki başkanlarımızdan biri olan Tahsin Babaş Kastamonu’ya hizmet etmek için yeniden partimizden aday oldu. Canı gönülden inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik ilkelerinden hareket ederek, 'nerede kalmıştık' diyerek Kastamonu’muza hizmet edecektir inşallah. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayımız Tahsin Babaş kardeşimizle ve diğer tüm ilçe başkan adaylarımızla birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi.