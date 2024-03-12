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Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı

Manisa Şehzadeler'de, Cumhur Ö., baltayla Atatürk büstüne saldırdı.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cumhur Ö. meydanda oturanlara "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı. Mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi. İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahalle halkından Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik" dedi.

# Manisa, Atatürk büstü, saldırı, başladı, saat

12 Mar 2024 - 14:51 DHA Manisa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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