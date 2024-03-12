Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.
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Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri istendi
15 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.