Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri istendi

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.