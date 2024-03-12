Kayseri'de apartmanda yangın

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen ve elinde yanık oluşan bina sakini N.Ö. (19) ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında apartmanın bodrum katında hasar oluştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.