Kayseri'de apartmanda yangın

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Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve elinde yanık oluşan bina sakini N.Ö. (19) ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında apartmanın bodrum katında hasar oluştu.