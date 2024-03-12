Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı Sinema Salonu'nda, ' Ankara AHİ Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne 100. Yılda Başkent Ankara' konulu panel düzenlenecek. Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen panel, 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Ahi Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne '100 yılda Başkent Ankara' konulu panelimize teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in yapacağı panelde; Ankara Üniversitesi'nden Prof.Dr. Seyfettin Erşahin, Ankara Ahi İktidarı'nın oluşumunu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof.Dr. Hüseyin Çınar, Ankara Ahilerinde Ekonomik Yapı konusunu, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi'nden Prof.Dr. Osman Şimşek, Ankara Ahilerinde Sosyal Yapı konusunu, 25-26-27. dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise 100. Yılda Başkent Ankara konusunu değerlendirecek.

Program ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"ANKARA AHİ CUMHURİYETİ 1292-1354

Başkent Ankara; 1073 yılında Türklerin eline geçmeden önce 3 kez Başkentlik yapmış olan kadim bir şehirdir.

Moğol istilasından sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkıl- masıyla Anadolu'nun her tarafında beylikler kurulmuş ama tek Ankara'da beylik kurulamamıştır.

Ankara 1292 ile 1354 yılları arasında Osmanlı hakimiyetine geçene kadar, çok köklü bir Ahi Geleneği olan ve seçimle gelen Ahi Uluları tarafından Cumhuriyet şekliyle yaklaşık 62 yıl

yönetilmiştir.

Dünyada ilk olan Ahi Cumhuriyeti'ne başkentlilik yapan Ankara; böylece 4 kez başkent olmuştur.

Şimdi ise 29 Ekim 1923 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyetine 100 yıldır başkentlilik yapan Ankara; böylece ebedi başkent olarak 5. kez başkentlilik yapmaktadır.

Başkent Ankara Meclisi Derneği

Başkent Ankara'ya aidiyet ve sahiplik duygusunu geliştirmek, kalkınmasına ve gelişmesine destek olmak amacıyla; başta Ankara'daki hemşeri dernekleri federasyonları genel başkanları, sivil toplum kuruşları başkanları ve kanaat önderleri tarafından 2013 yılında kurulmuş olan Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir."