12 Mar 2024 - 13:16- Ekonomi G:

Biz sorduk, emekli vatandaşlar cevapladı

Ankara'nın Mamak ve Keçiören ilçelerinde emekli vatandaşlara, 'Emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz?' sorusunu sorduk.

Biz sorduk, emekli vatandaşlar cevapladı mask
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Sonsöz ekibi  sokak röportajlarına devam ediyor. Sonsöz ekibi bu kez de Ankara'nın Mamak ve Keçiören ilçelerine giderek, emekli vatandaşlara 'Emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz?' sorusunu sordu. 

Emekli vatandaşlar dertli, emekli aylığının düşük olması vatandaşları çileden çıkarttı. Kimisine göre emekli maaşının 20 bin olması gerekirken, kimisine göre 30 bin olması gerektiği ifade edildi. İşte o video; 

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12 Mar 2024 - 13:16 Ankara- Ekonomi

Mahreç  Melisa Sapaz

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