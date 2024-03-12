- Yaşam

Kurt şehre indi

Nevşehir'de, şehre inen bir kurt yiyecek aradı.

Kurt şehre indi mask
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Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aç kalan kurt, yerleşim yerinde yiyecek aradı. Arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi. Bağ evinin çevresinde bir süre gezinerek yiyecek arayan kurdun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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12 Mar 2024 - 13:08 DHA Nevşehir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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