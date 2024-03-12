Olay bu sabah saatlerinde Çelik'in Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde meydana geldi. Ahmet Çelik tartıştığı kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve elinden bıçaklanan 67 yaşındaki Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis olay sonrası kaçan saldırgan K.Ç.'yi arıyor.
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Eski milletvekili Ahmet Çelik'e bıçaklı saldırı
İYİ Parti'nin eski milletvekillerinden Ahmet Çelik, Bahçelievler'deki ofisinde kardeşi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.