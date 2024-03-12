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Eski milletvekili Ahmet Çelik'e bıçaklı saldırı

İYİ Parti'nin eski milletvekillerinden Ahmet Çelik, Bahçelievler'deki ofisinde kardeşi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Eski milletvekili Ahmet Çelik'e bıçaklı saldırı mask

Olay bu sabah saatlerinde Çelik'in Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde meydana geldi. Ahmet Çelik tartıştığı kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve elinden bıçaklanan 67 yaşındaki Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis olay sonrası kaçan saldırgan K.Ç.'yi arıyor.

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12 Mar 2024 - 12:58 DHA İstanbul/ Bahçelievler- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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