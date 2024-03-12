- Yaşam

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Trakya için yağış uyarısını takiben, Edirne'de sağanak yağış etkili oldu.

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu mask
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıkladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uyarının ardından Edirne ve Kırklareli'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Edirne'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Edirne'de yağışın yarına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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12 Mar 2024 - 12:51 DHA Edirne- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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