- Asayiş

Husumetlisi ve yoldan geçeni vurdu

Samsun İlkadım'da, H.D. (27), husumetlisi Kemal F.’yi (42) tabancayla vurdu, Mermilerden biri de yoldan geçen Mustafa Ş.’ye (52) isabet etti.

Husumetlisi ve yoldan geçeni vurdu mask
Husumetlisi ve yoldan geçeni vurdu
Husumetlisi ve yoldan geçeni vurdu
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. H.D., aralarında alacak meselesi bulunan Kemal F.’yi caddedeki dondurmacıda bekledi. Burada bir süre telefonla konuşup sonrasında su içerek kapının önüne çıkan H.D., gelen Kemal F’yi çıkardığı tabancayla bacaklarından vurdu. Bu arada mermilerden biri sekerek, bankadan para çekip caddede yürüyen Mustafa Ş.’nin topuğuna isabet etti.

Şüpheli kaçarken, yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin gidebileceği adreslere baskın yapıp yakınları aracılığıyla teslim olması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine H.D., polise teslim oldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüpheli H.D. ve husumetlisi Kemal F.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

# İlkadım, TABANCA, husumet, ile, etti, bir, ISE, saat, olduğu, şüpheli, edildi

12 Mar 2024 - 12:48 DHA Samsun/ İlkadim- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL