Husumetlisi ve yoldan geçeni vurdu

Olay, saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. H.D., aralarında alacak meselesi bulunan Kemal F.’yi caddedeki dondurmacıda bekledi. Burada bir süre telefonla konuşup sonrasında su içerek kapının önüne çıkan H.D., gelen Kemal F’yi çıkardığı tabancayla bacaklarından vurdu. Bu arada mermilerden biri sekerek, bankadan para çekip caddede yürüyen Mustafa Ş.’nin topuğuna isabet etti.

Şüpheli kaçarken, yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin gidebileceği adreslere baskın yapıp yakınları aracılığıyla teslim olması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine H.D., polise teslim oldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüpheli H.D. ve husumetlisi Kemal F.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.