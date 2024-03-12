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"Sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'in liderliğindeki heyetin, Iraklı yetkililerle sınır güvenliği konulu bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekatlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak- Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü" denildi.

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12 Mar 2024 - 12:42 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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