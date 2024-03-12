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"Cesur adımlar atmaya devam edeceğiz"

BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Daha adil bir dünya için her alanda cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Cesur adımlar atmaya devam edeceğiz" mask

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X üzerinden BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumunda kadınlar ve kız çocukları için eşitliği sağlamaya ve onları güçlendirmeye yönelik kazanımlarımızı dile getirdim. Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her düzenlemeyle kadın haklarının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atarken, sosyal politikalar aracılığıyla aile değerlerimizi ön planda tutuyoruz. Daha adil bir dünya için her alanda cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz."

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12 Mar 2024 - 12:18 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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