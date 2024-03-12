"Cesur adımlar atmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X üzerinden BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumunda kadınlar ve kız çocukları için eşitliği sağlamaya ve onları güçlendirmeye yönelik kazanımlarımızı dile getirdim. Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her düzenlemeyle kadın haklarının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atarken, sosyal politikalar aracılığıyla aile değerlerimizi ön planda tutuyoruz. Daha adil bir dünya için her alanda cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz."
? New York
BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumunda kadınlar ve kız çocukları için eşitliği sağlamaya ve onları güçlendirmeye yönelik kazanımlarımızı dile getirdim.
Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her düzenlemeyle kadın haklarının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar… pic.twitter.com/nvsSOOEQTc
— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 12, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.