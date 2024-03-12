Kapora dolandırıcılığına 7 tutuklama

Gaziantep'te, jandarmaya başvuran çok sayıda kişi internette gördükleri araç satış ilanları üzerine, irtibat kurdukları kişilere kapora ödedikten sonra ulaşamadıklarını belirtip şikayette bulundu. Çok sayıda şikayeti değerlendiren jandarma ekipileri, sahte satış ilanıyla 3 milyon 100 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik çalışmasının ardından 9 şüpheli belirlendi. Jandarma ekipleri Gaziantep'te 8, Adana'da ise 1 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y.K., S.Ö., V.Ö., S.Y., M.M., A.K. ve H.U. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, A.K. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.