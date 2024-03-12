- Gündem

"Rahmetle, şükranla yâd ediyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yâd ediyorum" dedi.

"Rahmetle, şükranla yâd ediyorum" mask

"İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla X üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklâl Marşı’mızın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 103’üncü yıl dönümünde, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yâd ediyorum."

# istiklal marşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mehmet Akif Ersoy, kabul, açıklama, Günü, sosyal

12 Mar 2024 - 12:11 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL