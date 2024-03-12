"İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla X üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklâl Marşı’mızın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 103’üncü yıl dönümünde, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yâd ediyorum."