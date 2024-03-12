"İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla X üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"İstiklâl Marşı’mızın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 103’üncü yıl dönümünde, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yâd ediyorum."
İstiklâl Marşı’mızın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 103’üncü yıl dönümünde, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/HEPvYjDy7Y
— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 12, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.