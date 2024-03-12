Enerji ve çevre tesisleri ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Hem atıkları bertaraf ediyoruz hem de enerji üretiyoruz. Bu dönem yaptığımız yatırımlarla Avrupa’nın en büyük enerji ve çevre tesislerini açtık. Şile’de Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisimizi de açıyoruz."
Hem atıkları bertaraf ediyoruz hem de enerji üretiyoruz.
Bu dönem yaptığımız yatırımlarla Avrupa’nın en büyük enerji ve çevre tesislerini açtık. Şile’de Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisimizi de açıyoruz. pic.twitter.com/BNbH3dGmTE
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 12, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.