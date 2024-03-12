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"Atıkları bertaraf ediyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hem atıkları bertaraf ediyoruz hem de enerji üretiyoruz" dedi.

"Atıkları bertaraf ediyoruz" mask

Enerji ve çevre tesisleri ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Hem atıkları bertaraf ediyoruz hem de enerji üretiyoruz. Bu dönem yaptığımız yatırımlarla Avrupa’nın en büyük enerji ve çevre tesislerini açtık. Şile’de Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisimizi de açıyoruz."

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12 Mar 2024 - 12:04 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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