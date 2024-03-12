Enerji ve çevre tesisleri ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Hem atıkları bertaraf ediyoruz hem de enerji üretiyoruz. Bu dönem yaptığımız yatırımlarla Avrupa’nın en büyük enerji ve çevre tesislerini açtık. Şile’de Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisimizi de açıyoruz."