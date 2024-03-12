Tel örgü çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesinde 12-22 Şubat tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tel örgülerin çalınarak hurdacıya satılmasıyla ilgili 6 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, 16 ayrı kameranın kaydettiği görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı.
Söz konusu malzemeleri satın aldığı gerekçesiyle hurdacı F.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.