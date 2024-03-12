- Asayiş

Tel örgü çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Niğde'de, tel örgü hırsızlığı yapıp ve ardından hurdacıya satış yapıldığı öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Tel örgü çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı mask
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesinde 12-22 Şubat tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tel örgülerin çalınarak hurdacıya satılmasıyla ilgili 6 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 16 ayrı kameranın kaydettiği görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı.

Söz konusu malzemeleri satın aldığı gerekçesiyle hurdacı F.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.

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12 Mar 2024 - 12:05 AA Niğde- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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