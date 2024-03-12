İstiklal Marşı dergahta değil, misafirhanede yazıldı

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Köç, İstiklal Marşı'nın doğru bilinenin aksine Taceddin Dergahı'nda kaleme alınmadığını tespit ettiğini söyledi. Prof. Dr. Köç, “ Mehmet Akif Ersoy dergahta değil misafirhanede kalmıştır. İstiklal Marşı Taceddin Misafirhanesi'nde yazılmıştır" dedi.

İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ulusal marş olarak kabul edildi. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini, özgürlük ve bağımsızlık arzusunu yansıtan bir eser olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin yaşadığı zorlukları, umudu ve azmi de simgeliyor. 103'üncü yılının kutlanacağı İstiklal Marşı'nı milli mücadele döneminde Burdur milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy, 10 kıta halinde yazdı. İlk 2 kıtası Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşı'nı, Mehmet Akif Ersoy'un milletvekiliyken konakladığı Taceddin Dergahı'nda kaleme aldığı biliniyor.

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili tarihi araştırmalar yapan ve bu konuda makaleleri yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Köç, Ersoy'un İstiklal Marşı'nı Taceddin Dergahı'nda yazmadığını söyledi. Prof. Dr. Köç, “Aslında bugün Ankara'da ayakta duran bina Taceddin Dergahı değildir. Bugün orada duran bina bir misafirhanedir. Yani dergah ortada yoktur" dedi. Taceddin Dergahı'nın Osmanlı padişahları tarafından uzun süre maddi olarak desteklendiğini kaydeden Prof. Dr. Köç, “Aslında bir dergah değil de bir külliye burası. Çünkü çok sayıda binadan söz ediyoruz. 1664 yılında kuruldu ve 1920 yılına kadar varlığını sürdürdü. Dergah bugün ayakta değildir. Dergah yıkılmıştır" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 3 milletvekilinin Anadolu'nun bazı yerlerindeki ayaklanmalar nedeniyle meclisin açılmasından sonra Ankara'ya gelebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Köç, 125 milletvekillinin Ankara'da konaklayacakları yerle ilgili sorunlar ortaya çıktığını söyledi. Ersoy'un milletvekili arkadaşlarının yönlendirmesiyle Taceddin Külliyesi'ne giderek buradaki misafirhanede konaklamaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Köç, “Buradaki yapılar da bugün sadece bir misafirhane olarak ayaktadır. Dergah ortada yoktur. Literatürde de ifade edilen Taceddin Dergahı yanlış ifade. Mehmet Akif Ersoy dergahta değil misafirhanede kalmıştır. İstiklal Marşı Taceddin Misafirhanesi'nde yazılmıştır. Dergah 1925 yılında yeni başkentin imarı kapsamında hazırlanan Jansen Planı çerçevesinde yıkılmış olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un konakladığı ve o yıllarda yaşadıklarının tarihi kayıtlarda net şekilde görüldüğünü de kaydeden Prof. Dr. Ahmet Köç, Ersoy'un konuşmalarında milli birlik vurgusunun öne çıktığını sözlerine ekledi.