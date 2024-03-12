Yerli kuduz serumu ile ithalat durdu

Türkiye'de yılda yaklaşık 250 bin kişi kuduz şüphesiyle hastanelere başvururken, kuduz vakalarında aşıyla yapılan tedavide vücudun antikor oluşturma süreci geciktiği için acil olarak kuduz serumu uygulanıyor. Türkiye, kuduz serumunu 2 yıl önce yerli ve milli imkanlarla üretmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarında gerçekleşen üretimle ithalat da durdu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler Laboratuvarı Sorumlusu Veteriner Mehmet Ali Kanat, kuduz serumunun, kuduz aşısından farklı olduğunu belirterek, " Bir vatandaşımızı herhangi bir köpek veya kuduz bulaştırma riski olan bir hayvan ısırdığı takdirde belirli bir tedavi protokolümüz var. Bu da genellikle aşı ve 'kuduz serumu' (immunoglobulin) tedavisi oluyor. Kontrolsüz köpek ısırmaları, kedi ısırmaları veya farklı hayvanların ısırmalarına bağlı oluşan vakalarda, başa yakın ısırmalarda, aşı uygulamasının yanında mutlaka serum verilmesi gerekiyor. Çünkü aşıya bağlı oluşan antikorların vücudu koruması için belirli bir süre gerekiyor ama bizim o kadar bir süremiz yoksa hazır antikorları hastaya vermemiz gerekiyor. Bu da mutlak bir koruma sağlıyor. Ürünlerimiz gerçekten bu noktada çok etkili. Bir de tabii ki ürettiğimiz antikorlar, vücutta oluşan antikorlardan biraz daha güçlü antikorlar. Virüse birçok bölgeden bağlanıyor ve virüsün herhangi bir hastalık yapma kabiliyeti kalktığı gibi vücudun savunma hücreleri de o virüsü gelip yok ediyor" dedi.

'TÜRKİYE MERKEZ OLABİLİR'

Kanat, 2024 itibarıyla Türkiye'nin kuduz serumu ithal etmeyi bırakıp tamamen kendi ürettiği yerli kuduz serumlarını hastanelerde kullanacağına dikkat çekerek, "Yaklaşık 120-130 bin doz civarında kuduz serumu 2024 yılında tüm Türkiye’deki hastanelere ve kuduz takip merkezlerine verilecek ve orada bu ürünler kullanılacak tamamen. 2024 yılı için biz 130 bin kuduz serumu üretmeyi planladık. Bunun 120 bin dozunu ürettik. Ve üretmeye de devam ediyoruz. Belki daha fazla üretme ihtimalimiz de var tabii ki. İhtiyaç oldukça da burada üretmeye devam edeceğiz. Aslında kuduz serumu üretiminde Türkiye bir merkez olabilir diye düşünüyorum. Şu anda dünya tedarikçisi olarak Hindistan, biraz ön plana çıkıyor ama Türkiye bu konuda Hindistan'ın yerini alacaktır" diye konuştu.