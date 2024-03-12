'Yılanlar Grubu' suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 'Yılanlar Grubu' adı altına kendi oluşumlarını kurarak illegal yapılanma içine giren 22 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe, 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.