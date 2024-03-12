'Yılanlar Grubu' suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 'Yılanlar Grubu' adı altına kendi oluşumlarını kurarak illegal yapılanma içine giren 22 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe, 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.