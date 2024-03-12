İlk gemi yola çıktı

Beril SÖNMEZ

Gıda yardım sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı tarafından sağlanan gıdalarla yüklü Open Arms gemisi, Amalthea Girişimi kapsamında Güney Kıbrıs’ın Larnaka Limanı’ndan Gazze’ye doğru bugün yola çıktı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “ İlk geminin yola çıkışı bir umut işaretidir. Daha birçok geminin takip etmesi için birlikte çok çalışacağız. Yardımların Filistinlilere ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Dünya Merkez Mutfağı ise geminin bu sabah Larnaka Limanı’ndan ayrıldığını belirterek “Pirinç, un, baklagiller, konserve sebzeler ve proteinlerden oluşan yaklaşık 200 ton gıda gönderdik” dedi.

AMALTHEA GİRİŞİMİ VE DENİZ KORİDORU

Avrupa Birliği ve ABD öncülüğünde Gazze’ye gidecek insani yardımlar için Amalthea Girişimi çerçevesinde Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye açılacak ‘deniz koridorunun’ 9 Mart Cumartesi günü açılacağı duyurulmuş, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, deniz yoluyla gidecek yardım yüklü ilk pilot geminin bu Pazar günü Gazze’ye ulaşmasının beklendiğini ifade etmişti.