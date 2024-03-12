- Asayiş

Dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Ankara'da jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S'.yi Altındağ ilçesinde yakaladı.

Dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı mask

Ankara'da Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 aydır aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S., dün Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 52 suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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12 Mar 2024 - 11:50 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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