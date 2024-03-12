Ankara'da Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 aydır aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S., dün Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 52 suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
- Asayiş
Dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
Ankara'da jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S'.yi Altındağ ilçesinde yakaladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.