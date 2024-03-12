Galatasaray, liderliği korumak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. 29 karşılaşmada; 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 78 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesinden de 3 puanla ayrılıp liderliğini korumak isteyecek. Fenerbahçe ile liderlik yarışında önemli bir viraja giren Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesinde hata yapmadan yoluna devam etme peşinde olacak.

OKAN BURUK KAZANAN KADROYU BOZMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'inde değişikliğe gitmeyecek. Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kadroyu bozmak istemeyen Buruk, kaleyi Muslera'ya emanet edecek. Teknik adam, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kutlu ve Köhn'den oluşturacak. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay ikilisine görev verecek tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens ve sağ kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek. Teknik direktör Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Icardi olacak.

KAAN AYHAN KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Galatasaray'da Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Rizespor karşılaşmasının 23'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu Kaan Ayhan, Kasımpaşa mücadelesinde sahada olacak. Teknik direktör Okan Buruk'un; sağ bek, sol bek, stoper ve orta sahada görev verdiği Kaan Ayhan'ın Kasımpaşa mücadelesinde 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla; 26 Süper Lig, 10 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 39 karşılaşmada forma giyen Ayhan, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan sarı-kırmızılarda Sergio Oliveira, Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in milli takım arasından sonra takıma katılacağı da belirtildi.

BERKAN KUTLU STOPERDE GÖREV ALABİLİR

Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan takıma geri çağırdığı Berkan Kutlu'nun, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de stoperde başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 6-2 sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında etkili performans ortaya koyan Berkan Kutlu, teknik direktör Okan Buruk'un Kasımpaşa mücadelesinde Nelsson'un yanında sol stoperdeki tercihi olabilir. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yokluğunda stoperde iyi oyun ortaya koyan 26 yaşındaki milli oyuncunun, Kasımpaşa maçıyla birlikte kariyerinde 3'üncü kez stoper mevkisinde görev alması bekleniyor. Berkan Kutlu daha önce Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor ve Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor karşılaşmalarında savunmada görev almıştı.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇTIR DEPLASMANDA MAĞLUP OLMUYOR

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 7 maçtır mağlup olmuyor. Pendikspor, Trabzonspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece Fenerbahçe ve Sivasspor deplasmanlarında 1 puan bıraktı. Son deplasman mağlubiyetini ise Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, Kasımpaşa mücadelesini de kazandığı taktirde deplasmanda yenilmezlik serisini 8 maça çıkaracak.