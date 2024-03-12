Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor

Dün akşam Fernando Santos ile 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 13'üncü maçına çıkan Beşiktaş, bu 13 maçta 7 galibiyet alırken 4 kez de mağlup oldu ve 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah beyazlılar Fernando Santos ile defansif güvenliğin ön plana çıktığı bir anlayışa bürünürken; zor gol atıp, zor gol yiyen bir takım havası yaratmaya başlamıştı. Burada dikkat çeken nokta ise, Beşiktaş'ın Fernando Santos yönetiminde çıktığı maçların bir çoğunda, gol attığı takdirde gol yemeden galip gelmesi, gol yediği maçlarda da gol atamadan mağlup olması. Beşiktaş, Santos'la galip geldiği 7 maçın 6'sını gol yemeden kazanırken, mağlup olduğu 4 maçta da gol atma başarısı gösteremedi. Berabere kalınan iki maç ise 0-0 sonuçlandı.

Siyah beyazlıların karşılıklı gol atarak galip geldiği tek maç, kupada 2-1'lik Antalyaspor maçı olurken lig maçlarının hiç birisinde gol attığı zaman yemedi, gol yediği zamanda da karşılık veremedi. Santos'un öğrencilerinin geriye düştüğü 5 maçtan çevirebildiği tek karşılaşma ise kupadaki Antalyaspor maçı oldu.

Beşiktaş'ın Fernando Santos döneminde gol yemeden galip geldiği maçlar:

Beşiktaş - Karagümrük: 3-0

Beşiktaş - Eyüpspor: 4-0 (Kupa)

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-0

Beşiktaş - Konyaspor: 2-0

İstanbulspor - Beşiktaş: 0-2

Beşiktaş - Konyaspor: 2-0 (Kupa)

GOL ATAMADAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR:

Pendikspor - Beşiktaş: 4-0

Sivasspor - Beşiktaş: 1-0

Beşiktaş - Galatasaray: 0-1

Gaziantep FK - Beşiktaş: 2-0

KARŞILIKLI GOLLE GALİP GELDİĞİ MAÇ:

Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2 (Kupa)

BERABERE BİTEN MAÇLAR:

Beşiktaş Adana Demirspor: 0-0

Kayserispor - Beşiktaş: 0-0