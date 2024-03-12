Ölümüyle ilgili eşi ve 1 şüpheli tutuklandı

İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Diş Hekimi Mustafa K., 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Mustafa K.'nin cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası Mustafa K.'nin ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa K.'nin eşi Ayşe K. ve F.U. isimli kadın ile Mehmet K. gözaltına alındı. 3 şüpheli polis eşliğinde dün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe K. ile Mustafa K. tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.