Minibüs, şarampole devrildi

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolunun Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 21 AAU 209 plakalı minibüs, şarampole devrilip, takla atarak çamurlu araziye girdi. Ters dönen araçtaki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Minibüstekilerin yardımına, kazanın olduğu bölgenin karşısındaki otomotiv firmasının çalışanları koştu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.