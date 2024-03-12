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"İnşaat maliyeti yıllık yüzde 67,87 arttı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında inşaat maliyetinin yıllık 67,87, aylık 15,70 arttığını duyurdu.

"İnşaat maliyeti yıllık yüzde 67,87 arttı" mask
"İnşaat maliyeti yıllık yüzde 67,87 arttı"
"İnşaat maliyeti yıllık yüzde 67,87 arttı"
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TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti de bir önceki aya göre yüzde 14,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 arttı.

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12 Mar 2024 - 11:25 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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