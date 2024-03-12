- Dünya

"Golan Tepeleri'ne doğru 100’den fazla roket fırlatıldı"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine 100'den fazla roketin atıldığını ve İsrail savaş uçaklarının bu saldırıya karşılık olarak 3 fırlatma rampasını imha ettiğini açıkladı.

"Golan Tepeleri'ne doğru 100’den fazla roket fırlatıldı" mask
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Beril SÖNMEZ

IDF, açıklamasında roketlerin İsrail’in kuzeyinde Lübnan ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri’ne doğru fırlatıldığını ifade ederek “Bu sabah İsrail'in kuzeyine 100'den fazla roket atıldı. Buna karşılık IAF savaş uçakları, bu roketlerden 70'ini ateşlemek için kullanılan fırlatıcılardan 3'ünü imha etti” denildi.

# İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan, Suriye, Golan Tepeleri, için, etti

12 Mar 2024 - 11:19 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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