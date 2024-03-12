"Golan Tepeleri'ne doğru 100’den fazla roket fırlatıldı"

Beril SÖNMEZ
IDF, açıklamasında roketlerin İsrail’in kuzeyinde Lübnan ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri’ne doğru fırlatıldığını ifade ederek “Bu sabah İsrail'in kuzeyine 100'den fazla roket atıldı. Buna karşılık IAF savaş uçakları, bu roketlerden 70'ini ateşlemek için kullanılan fırlatıcılardan 3'ünü imha etti” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.