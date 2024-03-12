12 Mart; İstiklal Marşı'nın kabulü

12 Mart 1921 tarihi Türk milleti için önemli bir tarihtir. 12 Mart 1921 tarihi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabul edildiği günün tarihidir.

İstiklal Marşı büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıldı ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelendi. 12 Mart 1921'de yılında TBMM, milli bir marş yazılması için yarışma düzenledi. Yarışmaya 724 eser katıldı. Mehmet Akif Ersoy'un eseri birinci seçildi.

12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından milli marş olarak kabul edildi. Kabul edilen İstiklal Marşı bugün 103. yıldönümünde anılıyor.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy'un 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına damga vuran eserleriyle unutulmaz bir miras bıraktığı kabul ediliyor. Hayatı boyunca milli mücadele ruhunu ve İslam'ın manevi değerlerini savunan Ersoy, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir düşünür olarak da tanınıyor.

Ersoy, 20 Aralık 1873'te Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bugünkü Makedonya sınırları içerisinde bulunan Girit Adası'nda dünyaya geldi. İslami değerlere büyük önem veren bir ailede yetişen Ersoy, genç yaşta edebiyat ve şiirle ilgilenmeye başladı. Eğitim hayatı boyunca dikkat çeken başarılarıyla öne çıktı ve Arapça, Farsça ve Fransızca gibi dillerde de ustalaştı.

Şairin en bilinen eseri olan "İstiklal Marşı", Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü haline gelmiştir. 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında okunan bu marş, Türk milletinin vatan ve özgürlük aşkını ifade eden güçlü dizeleriyle her zaman hatırlanacaktır.

Mehmet Akif Ersoy, sadece milli mücadele döneminin değil, aynı zamanda İslamiyet'in de önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Dini hassasiyeti ve manevi değerlere verdiği önem, eserlerinde sıkça kendini gösterir. Onun şiirleri, Türk toplumunun tarihine ve kültürüne derin bir şekilde kök salmıştır.

Ersoy'un mirası sadece edebiyatla sınırlı değildir; aynı zamanda sosyal ve siyasi açıdan da derin etkiler bırakmıştır. Bugün bile, onun eserleri ve fikirleri Türk toplumunda ve edebiyat dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Mehmet Akif Ersoy, ölümünün ardından da Türk milletinin kalbinde ve belleğinde yaşamaya devam etmektedir.