- Kültür & Sanat

Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor

Ankara'da, Zeynep Kayserioğlu "Birlikte" Resim Sergisi ve Dilek Hasra "Sustuklarım" Resim Sergisi açılıyor.

Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor mask
Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor
Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor
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Fırça Sanat Galerisi sergileri  tarihi ve saati şu şekilde:


Salon A
ZEYNEP KAYSERİLİOĞLU
"Birlikte"
Resim Sergisi

Salon B
DİLEK HASRA
"Sustuklarım"
Resim Sergisi

15 Mart-15 Nisan 2024
Açılış: 15 Mart Cuma
Saat:18.00-20.00

Fırça Sanat Galerisi

Hilal Mah.TaylandCad. 685.Sok.No.7/A
Çankaya- Ankara
Tel:03124386008
WA:
05333114749
05324043644

Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor

Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor

Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor

Ankara'da Fırça Sanat Galerisi sergileri açılıyor

# Fırça Sanat Galerisi, DİLEK HASRA "Sustuklarım" Resim Sergisi, ZEYNEP KAYSERİLİOĞLU "Birlikte" Resim Sergisi, 2024, saat, Ankara

12 Mar 2024 - 08:33 Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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