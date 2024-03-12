Hepsiburada'dan ramazan ayı kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Gümbür Gümbür Ramazan İndirimleri" kampanyası, ay boyu sürecek özel fırsatlar ve indirimlerle market, ev-yaşam, elektronik ve moda kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez ürünleri, ramazan paketleri, sahur ve iftar hazırlıkları için gerekli ürünler, yemek pişirmeye yardımcı küçük ev aletleri, gıda ve içecek ürünleri, çay ve kahve makineleri ve HepsiTürkiye'den coğrafi işaretli ürünler, özel fiyatlarıyla platformda kullanıcıları bekliyor.

Ramazanın vazgeçilmezi hurmalar, geleneksel tatlıların yanı sıra sağlıklı atıştırmalıklar ve sofraları zenginleştirecek birçok seçenek, platformda satışa sunuluyor. İftariyelikler ve bakliyatların yanı sıra pratik mutfak aletlerinden airfryer ve mutfak robotları gibi ürünler seçenekler arasında bulunuyor.

Sahur hazırlıklarını kolaylaştıracak ve güne başlamayı destekleyecek ürünler de Hepsiburada'da müşterileri bekliyor. Sahur için kahvaltılık ürünlerden sağlıklı ve enerji veren atıştırmalıklara kadar birçok seçenek, Hepsiburada'da müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Platformda ihtiyaçlar için "peşin fiyatına 3 ay ertele, 6 taksitle öde" fırsatı bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Hepsiburada limitiyle kredi kartı limitlerine takılmadan taksit avantajıyla alışveriş yapabiliyor.