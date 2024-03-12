Damat'tan ilkbahar/yaz koleksiyonu

Markadan yapılan açıklamaya göre, Damat, doğal malzemeler, sakin renkler, sofistike tasarımlar ve rahat formlardan oluşan koleksiyonuyla yaza hazırlanıyor.

Damat, sakin renklerin ve akıcı formların birleşiminden oluşan özel tasarımlar, doğal tonları, keten, organik pamuk ve tencel gibi doğal liflerin hafifliği ile harmanlıyor. Hafif ve nefes alan dokuları ile yazın sıcağında serinlik hissi uyandıran Damat'ın yeni sezon tasarımları, kusursuz detayları ve zarifliği ile sofistike bir görünüm de sunuyor.