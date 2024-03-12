- Gündem

Yılmaz Tunç'tan 8'inci yargı paketi paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hak arama, suç ile mücadele, kişisel hakların korunması ve daha birçok kanunun değişmesini kapsayan 8'inci yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yılmaz Tunç'tan 8'inci yargı paketi paylaşımı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "8. Yargı paketi olarak bilinen, Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 12.03. 2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun" dedi.

# Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir, ile, Ceza, sosyal, Recep Tayyip Erdoğan, 2024, önemli

12 Mar 2024 - 06:55 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL