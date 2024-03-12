Yılmaz Tunç'tan 8'inci yargı paketi paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "8. Yargı paketi olarak bilinen, Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 12.03. 2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.