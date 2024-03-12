Kadıköy'de kavga: 3 yaralı

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert K. ve yanındaki iki arkadaşı araçla evlerinin bulunduğu sokağa geldi. Bu sırada inşaat alanından çıkarak sokağa girmeye çalışan 34 FDN 465 ve 34 VR 7539 plakalı hafriyat kamyonlarının şoförleri, araç parkları nedeni ile dönüş yapamadıkları için sokakta uzun süre kornaya bastı. Mert K. ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kamyon şoförlerini kornaya basmamaları konusunda uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kamyon şoförleri, Mert K ve arkadaşlarına bıçak ve kemerle saldırdı. Kavgaya çevredekiler müdahale ederken, Mert K. ve arkadaşları vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kamyon şoförleri ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşanan tartışma ve kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.