Nazilli'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu taciri Servet Kocaman'ın (32), Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır halde 25 gram 'Metamfetamin' isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, Kocaman gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocaman, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne sevk edildi.
Ayrıca, NARKO ekiplerince geçen hafta içerisinde ilçede 4 uyuşturucu taciri yakalanırken, uyuşturucu madde kullanımı suçundan 45 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.