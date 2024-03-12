Kayseri'de 3 katlı binada yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokaktaki 3 katlı evde çıktı. Binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler binayı tahliye ederek, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Üst katta yangında zarar görürken, dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.