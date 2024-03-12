"Xylem ile çalışmak benim için büyük bir ayrıcalık"

Abousleiman, yüksek üretim kapasitesi ve ileri teknoloji üretim hatlarına sahip yeni fabrikası ile Xylem'in üretim üssü haline gelen Türkiye'deki ticari operasyonların yanı sıra fabrika ve satış faaliyetlerinin yönetiminden de sorumlu olacak.

Türkiye’nin üretim gücüne ve potansiyeline duyduğu güvenle yatırımlarını artıran Xylem, daha yüksek üretim kapasitesi ve yeni üretim hatlarına sahip fabrikasına taşınmaya hazırlanıyor. Dilovası’ndaki bu fabrika ile Türkiye’yi Xylem’in bölgedeki üretim üssü olarak konumlandıran şirket, yüksek hedefleri doğrultusunda üst düzey bir atama da gerçekleştirdi. Xylem’deki başarılı çalışmaları ile öne çıkan Elie Abousleiman, Xylem Türkiye’nin yeni Genel Müdürü oldu. Xylem Orta Doğu ve Türkiye Yaşam Döngüsü Hizmetleri ve Dijital Direktörü olarak 10 yıl boyunca imza attığı başarılı çalışmalarının ardından Türkiye’nin Satış Lideri unvanını da alan Abousleiman, yeni görevi kapsamında öncelikle müşteri deneyiminin daha da güçlendirilmesine ve teslim sürelerinin kısaltılmasına odaklanacak. Xylem'in küresel misyonu ve vizyonu doğrultusunda Türkiye’deki operasyon süreçlerinin hızlandırılmasını hedefleyen Abousleiman, verimliliği en üst düzeye çıkaracak stratejileri hayata geçirecek.

Xylem’deki 10 yıllık deneyimi ile şirketin hedeflerine liderlik edecek

Yeni yatırım ve atama hakkında değerlendirmelerde bulunan Xylem Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü Pietro Moro, “Türkiye’deki operasyonlarımızı genişlettiğimiz bu sürece, Xylem’de 10 yıldır başarılı çalışmalara imza atan Elie Abousleiman’ın liderlik edecek olması şirketimizin hedefleri açısından önemli bir gelişme. Yeni yatırımların beraberinde getireceği yeni gelişim alanlarını ve fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine inandığımız Abousleiman, operasyonlarımızı başarıyla yöneterek Xylem'in su sorunlarına çözümler getirme konusundaki kararlılığını sürdürecektir” dedi.

Türkiye’deki varlığını güçlendirecek yatırımlara imza atacak

Xylem’in Türkiye operasyonlarına liderlik edecek olan Xylem Türkiye Genel Müdürü Elie Abousleiman ise şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın su altyapısını korumak için inovatif çözümler geliştiren lider su teknolojisi şirketi Xylem ile çalışmak benim için büyük bir ayrıcalık. Bu noktada buradaki değerli ekibe liderlik ederek hep birlikte Türkiye’nin su altyapısına daha fazla katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum. Xylem’in Türkiye'deki genişleyen varlığının bir parçası olarak, fabrika operasyonlarımızı yeni üretim hatlarına sahip daha büyük bir tesise taşımaya hazırlanıyoruz. Bu sayede süreçlerimizi hızlandırarak müşterilerimize daha kısa teslim süreleri sağlamayı hedefliyoruz. Yenilikçi teknolojilerimizi Türkiye’ye sunmaya, stratejik ortaklıklarımızı teşvik etmeye ve toplumun su sorunlarını çözme kapasitemizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki yatırımlarımızı büyütmekten, son teknoloji fabrikamızla müşterilerimize ve topluma daha da yakınlaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu sayede ekonomik büyümeye katkıda bulunurken Türkiye’nin su sektörü vizyonunu da daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.”