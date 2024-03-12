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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu

Koceli Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ve Derince ilçelerinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendiren 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze ve Derince ilçelerinde yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram Skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden M.B., S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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12 Mar 2024 - 01:36 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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