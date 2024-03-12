Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze ve Derince ilçelerinde yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram Skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden M.B., S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.