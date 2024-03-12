Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
" Ramazan ayı boyunca sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Yeterli ve dengeli bir sahur öğünü, sahurdan iftara kadar olan süreyi daha verimli geçirmenize yardımcı olur."
Ramazan ayı boyunca sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Yeterli ve dengeli bir sahur öğünü, sahurdan iftara kadar olan süreyi daha verimli geçirmenize yardımcı olur.#SağlıklıRamazan pic.twitter.com/ErlZpzM44x— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 11, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.