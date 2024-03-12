Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Ramazan ayı boyunca sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Yeterli ve dengeli bir sahur öğünü, sahurdan iftara kadar olan süreyi daha verimli geçirmenize yardımcı olur."