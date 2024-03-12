12 Mar 2024 - 01:28- Sağlık G:

"Sahura kalkmayı ihmal etmeyin"

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Ramazan ayı boyunca sahura kalkmayı ihmal etmeyin" denildi.

"Sahura kalkmayı ihmal etmeyin" mask

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Ramazan ayı boyunca sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Yeterli ve dengeli bir sahur öğünü, sahurdan iftara kadar olan süreyi daha verimli geçirmenize yardımcı olur."

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12 Mar 2024 - 01:28 Ankara- Sağlık

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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