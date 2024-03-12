Lastik bottaki 39 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça ilçesi açıklarında 10 Mart günü saat 04.50'de motor arızası yapan bir lastik botun yardım çağrısı sinyali üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, motor arızasından dolayı sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 6'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.