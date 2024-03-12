- Asayiş

Aynı köprüye 2019'da da çarptı

Bakırköy'de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

Aynı köprüye 2019'da da çarptı
Aynı köprüye 2019'da da çarptı
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Bakırköy'de, saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü TIR, Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Marmaray geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, iftar için sosyal tesislere giden aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

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12 Mar 2024 - 01:05 DHA İstanbul/ Bakirköy- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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