Aynı köprüye 2019'da da çarptı

Bakırköy'de, saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü TIR, Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Marmaray geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, iftar için sosyal tesislere giden aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.