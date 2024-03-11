Sahurda tok tutan pratik börek tarifi

Ramazanın bereketi sofralarınıza geliyor! Sahur için harika bir seçenek arıyorsanız, işte size pratik ve doyurucu bir çözüm: Lezzetli peynirli börek tarifimizle tok tutan bir başlangıç yapın! Yumuşacık yufkalarla sarılmış nefis lor peyniri iç dolgusu, sahur sofralarınıza lezzet ve doygunluk katacak.

Malzemeler:

5 adet yufka

250 gram lor peyniri veya beyaz peynir

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

3 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Fırını önceden ısıtın (180 derece).

Bir kasede lor peynirini veya beyaz peyniri ezin, içine ince kıyılmış maydanozu ekleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz.

Yufkaları tezgaha serin ve her birini dört eşit parçaya bölün.

Hazırladığınız peynirli iç harcı yufkaların geniş kenarına yerleştirin ve rulo şeklinde sarın.

Ruloları yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Bir kapta yumurtaları, sütü ve sıvı yağı çırpın.

Hazırladığınız karışımı böreklerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış fırında börekler altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan börekleri dilimleyerek sıcak olarak servis yapın. Sahur sofralarınıza lezzet ve doygunluk katacak bu börek tarifini denemek için sabırsızlanacaksınız!

Sonuç: Sahurda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu peynirli börek tarifi, tok tutucu özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Hemen mutfağa girin ve bu lezzeti deneyerek sahur sofralarınızı zenginleştirin!