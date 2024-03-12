T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/279 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/279 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Keçiören İlçesi İncirli Mahallesi Şal Sokak 13 kapı numaralı Bezci Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 9 nolu taşınmaz tapu kaydında İncirli Mahallesi 7803 ada 13 parselde kayıtlı 1.263,00m² yüzölçümlü 110/2526 arsa paylı zemin tipi kat irtifakı olan zemin kat 9 nolu mesken ve eklentisi 9 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizam betonarme karkas olarak 2 bodrum + zemin + 2 normal katlı olarak inşa edildiği her türlü belediye hizmetlerinden yararlandığı fiili durumda 3 oda salon antre-koridor mutfak banyo wc ve 1 balkondan oluştuğu iki odası salona açıldığı 1 odası ve mutfak aydınlık apartman boşluğuna baktığı ısınma kombi ile sağlandığı net kullanım alanı 84m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : İncirli Mahallesi Şal Sokak Bezci Apartmanı No:13/9 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.263,00 m2
Arsa Payı : 110/2526
İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/01/2024 tarih ve 1329491 sayılı cevabi yazılarında "Konut Alanı" kullanımında kaldığı yapılaşma koşulunun "Ayrık Nizam 3 Kat" olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.