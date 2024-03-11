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İskenderun'da zincirleme trafik kazası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otobüs, midibüs ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İskenderun'da zincirleme trafik kazası mask
İskenderun'da zincirleme trafik kazası
İskenderun'da zincirleme trafik kazası
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Kaza, saat 15.45 sıralarında D-817 Karayolu'nda meydana geldi. Otobüs, midibüs ve kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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11 Mar 2024 - 22:10 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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