İskenderun'da zincirleme trafik kazası

Kaza, saat 15.45 sıralarında D-817 Karayolu'nda meydana geldi. Otobüs, midibüs ve kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.