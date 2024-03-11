Balkondan düşen Solin, yaşamını yitirdi

Olay, 6 Mart'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre Anne Semire Aktürk, görme engelli kızı Solin'in balkondan sarktığını fark etti. Aktürk, kızının düşmemesi için koşup müdahale etmek istedi. Bu sırada Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni ve kurtarmaya çalıştığı kızı Solin ile birlikte balkondan düştü. Anne Semire ile Havvas Roni, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tozan Mahallesi’ne götürülerek defnedildi. Ağır yaralanan Solin ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Entübe edilen Solin, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Solin’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.