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Balkondan düşen Solin, yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, annesi ve kardeşiyle birlikte oturdukları binanın 6’ncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli Solin Aktürk (7), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda talihsiz çocuğun annesi Semire Aktürk (33) ve kardeşi Havvas Roni (5) hayatını kaybetmişti.

Balkondan düşen Solin, yaşamını yitirdi mask
Balkondan düşen Solin, yaşamını yitirdi
Balkondan düşen Solin, yaşamını yitirdi
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Olay, 6 Mart'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre Anne Semire Aktürk, görme engelli kızı Solin'in balkondan sarktığını fark etti. Aktürk, kızının düşmemesi için koşup müdahale etmek istedi. Bu sırada Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni ve kurtarmaya çalıştığı kızı Solin ile birlikte balkondan düştü. Anne Semire ile Havvas Roni, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tozan Mahallesi’ne götürülerek defnedildi. Ağır yaralanan Solin ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Entübe edilen Solin, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Solin’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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11 Mar 2024 - 21:41 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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