İçki fotoğrafından dolayı linç yiyor!

Cem Yılmaz, son zamanlarda sahne performanslarına geri döndü ve sıkça kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı.
Sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan ve 5,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk sahurunda içki içtiği anın fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşımıyla birlikte eleştirilerin odağı haline gelen Yılmaz, X'te gündem oldu. Yapılan yorumlarda, "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" gibi ifadelere yer verildi. Ünlü komedyen ise eleştirilere cevap vermedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.