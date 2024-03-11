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İçki fotoğrafından dolayı linç yiyor!

Cem Yılmaz, Ramazan ayının başlangıcında içki içtiği anları sosyal medyada paylaştığı için eleştirilere maruz kaldı.

İçki fotoğrafından dolayı linç yiyor! mask

Cem Yılmaz, son zamanlarda sahne performanslarına geri döndü ve sıkça kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı.

Sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan ve 5,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk sahurunda içki içtiği anın fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşımıyla birlikte eleştirilerin odağı haline gelen Yılmaz, X'te gündem oldu. Yapılan yorumlarda, "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" gibi ifadelere yer verildi. Ünlü komedyen ise eleştirilere cevap vermedi.

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11 Mar 2024 - 20:46 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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