İçki fotoğrafından dolayı linç yiyor!

Cem Yılmaz, son zamanlarda sahne performanslarına geri döndü ve sıkça kullandığı Instagram hesabından Ramazan ayında yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı.

Sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan ve 5,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk sahurunda içki içtiği anın fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşımıyla birlikte eleştirilerin odağı haline gelen Yılmaz, X'te gündem oldu. Yapılan yorumlarda, "Nispet yapar gibi böyle bir paylaşım yapması doğru değil" ve "Kendisine saygısı olmayanın başkasına da olmaz" gibi ifadelere yer verildi. Ünlü komedyen ise eleştirilere cevap vermedi.